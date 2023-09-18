В Массалинском районе 25-летний парень умер от ножевых ранений

В Масаллинском районе 25-летний житель села Мусакючя Эльмяддин Керимов скончался от полученных ножевых ранений.

В Масаллинском районе 25-летний житель села Мусакючя Эльмяддин Керимов скончался от полученных ножевых ранений.

Как сообщает южное бюро Report , подозреваемые в совершении преступления два человека задержаны.

Согласно информации, между убитым Э.Керимовым и жителем села Виляш Масаллинского района Фуадом Аскеровым произошел конфликт на почве личных отношений. Последний позвонил своему другу, жителю села Гызылагадж Масаллинского района Ходжату Султанову. Все трое встретились, чтобы положить конец конфликту на территории, более известной как "Олимпийский комплекс". Во время встречи Х.Султанов нанес Э.Керимову ножевые ранения в область сердца.

Пострадавший был доставлен в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, спасти жизнь молодому человеку не удалось. Его тело было передано в Масаллинское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения.

Подозреваемые в совершении убийства Фуад Аскеров и Ходжат Султанов задержаны в качестве подозреваемых и привлечены к следствию.

По факту в Масаллинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется расследование.