В Маштаге в результате автонаезда погибла 34-летняя женщина

В Маштаге 34-летняя женщина погибла в результате автонаезда.

Как сообщает Report, Зейналов Тофиг Гаджидадаш оглу, 2005 года рождения, управляя автомобилем марки Ford Transit, во время движения в направлении поселка Маштага сбил пешехода Аскерову Эльнуру Хабулла гызы, 1991 года рождения, которая пыталась перейти дорогу.

В результате женщина скончалась от полученных травм на месте происшествия.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.