В Маштаге в результате автонаезда погибла 34-летняя женщина
Происшествия
- 04 сентября, 2025
- 09:47
В Маштаге 34-летняя женщина погибла в результате автонаезда.
Как сообщает Report, Зейналов Тофиг Гаджидадаш оглу, 2005 года рождения, управляя автомобилем марки Ford Transit, во время движения в направлении поселка Маштага сбил пешехода Аскерову Эльнуру Хабулла гызы, 1991 года рождения, которая пыталась перейти дорогу.
В результате женщина скончалась от полученных травм на месте происшествия.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
