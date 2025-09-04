Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    В Маштаге в результате автонаезда погибла 34-летняя женщина

    Происшествия
    • 04 сентября, 2025
    • 09:47
    В Маштаге в результате автонаезда погибла 34-летняя женщина

    В Маштаге 34-летняя женщина погибла в результате автонаезда.

    Как сообщает Report, Зейналов Тофиг Гаджидадаш оглу, 2005 года рождения, управляя автомобилем марки Ford Transit, во время движения в направлении поселка Маштага сбил пешехода Аскерову Эльнуру Хабулла гызы, 1991 года рождения, которая пыталась перейти дорогу.

    В результате женщина скончалась от полученных травм на месте происшествия.

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

    Маштага автонаезд пешеход гибель
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Maştağada 34 yaşlı qadını avtomobil vuraraq öldürüb

    Лента новостей