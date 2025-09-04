İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi
    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi

    Maştağada 34 yaşlı qadını avtomobil vuraraq öldürüb

    Hadisə
    • 04 sentyabr, 2025
    • 09:20
    Maştağada 34 yaşlı qadını avtomobil vuraraq öldürüb

    Maştağada 34 yaşlı qadını avtomobil vuraraq öldürüb.

    "Report" xəbər verir ki, 2005-ci il təvəllüdlü Zeynalov Tofiq Hacıdadaş oğlu istifadəsində olan "Ford Tranzit" markalı avtomobillə Maştağa qəsəbəsi istiqamətində hərəkətdə olan zaman yolu soldan sağa keçmək istəyən piyada 1991-ci il təvəllüdlü Əsgərova Elnurə Həbulla qızını vurub.

    Nəticədə qadın xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanaraq istintaq aparılır.

    Maştağa Qəza piyada Hadisə
    Rus Versiası Rus Versiası
    В Маштаге в результате автонаезда погибла 34-летняя женщина

    Son xəbərlər

    10:24

    Elnur Məmmədov Peru universitetində Azərbaycanın xarici siyasəti haqqında danışacaq

    Xarici siyasət
    10:09

    Nazir: "Rusiya nümayəndə heyəti MDB Oyunları ilə əlaqədar Azərbaycana səfər edəcək"

    İdman
    10:07

    Azərbaycanın dövlət qurumlarına kiberhücumlar avqustda 25 % azalıb

    İKT
    10:03

    Azərbaycanda bloklanan zərərli keçidlərin sayı avqustda 40 % azalıb

    İKT
    09:52

    Mineral Xammal Bazasının Bərpası Fondunun gəlirləri və xərcləri artıb

    Maliyyə
    09:45

    "Tottenhem"in sabiq baş məşqçisi Almaniya klubunda işləyə bilər

    Futbol
    09:43

    Ukraynaya Rusiyanın dondurulmuş aktivlərindən 1 milyard dollar göndərilib

    Digər ölkələr
    09:40

    ABŞ-dən olan nümayəndələr Zəngəzur dəhlizinin detallarının müzakirəsi üçün Ermənistana gedəcəklər

    Region
    09:37
    Foto

    Azərbaycan və Peru XİN-ləri arasında ilk dəfə siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti