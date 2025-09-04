Maştağada 34 yaşlı qadını avtomobil vuraraq öldürüb
Hadisə
- 04 sentyabr, 2025
- 09:20
Maştağada 34 yaşlı qadını avtomobil vuraraq öldürüb.
"Report" xəbər verir ki, 2005-ci il təvəllüdlü Zeynalov Tofiq Hacıdadaş oğlu istifadəsində olan "Ford Tranzit" markalı avtomobillə Maştağa qəsəbəsi istiqamətində hərəkətdə olan zaman yolu soldan sağa keçmək istəyən piyada 1991-ci il təvəllüdlü Əsgərova Elnurə Həbulla qızını vurub.
Nəticədə qadın xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanaraq istintaq aparılır.
