Происшествия
15 августа 2025 г. 11:33
В Масаллы совершено ограбление частного дома, есть задержанные

В Масаллинском районе задержан подозреваемый в ограблении и нанесении телесных повреждений владельцу дома.

Как сообщает Report со ссылкой на Лянкяранскую региональную группу пресс-службы МВД, неизвестный в маске проник в дом, потребовал деньги, угрожая хозяину, причинил ему телесные повреждения и скрылся.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан житель Товузского района, 31-летний Хикмет Шамистанлы, подозреваемый в совершении ограбления. Установлено, что Шамистанлы совершил преступление в сговоре с родственником потерпевшего - 31-летним Эльчином Гасановым. В частности, Гасанов вызвал своего знакомого в район, чтобы ограбить жилой дом, принадлежащий его родственнику, утверждая, что по указанному адресу хранится крупная сумма денег.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении обоих лиц избрана мера пресечения в виде ареста.

Версия на азербайджанском языке Masallıda evə basqın edilib, həbs olunanlar var

Последние новости

