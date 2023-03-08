В Масаллы раскрыто ограбление, совершенное 22 года назад

В Масаллы раскрыто ограбление, совершенное 22 года назад.

В Масаллы раскрыто ограбление, совершенное 22 года назад.

Как сообщили Report в пресс-службе Лянкяранской региональной группы МВД, 16 февраля 2001 года около 21 часа 3 человека в масках ворвались в дом Гюльгусейна Наджафова в селе Ейенкенд Масаллинского района и, угрожая ему автоматом и обрезом, забрали 500 долларов США, рубли (сумма определяется), золотое кольцо и мобильный телефон.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье 181 УК (Грабеж).

На основе оперативных данных, поступивших на днях в связи с совершением указанного преступления, сотрудники отдела полиции Масаллинского района установили личности преступников.

Задержан житель Евлахского района, ранее судимый Джалал Гахраманов (1964 г. р.), а также двое других подозреваемых в совершении преступления - Джумшуд Назаров (1967 г. р.) и Эльшан Аббасов (1969 г. р.).

Задержанный Дж.Гахраманов признался в совершенном 22 года назад преступлении.