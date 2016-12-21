В Масаллы произошел вооруженный инцидент, убит брат криминального авторитета - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Масаллы. 21 декабря. REPORT.AZ/ В результате произошедшего сегодня вечером в Масаллинском селе Тюркоба вооруженного инцидента в собственном автомобиле был убит Фариз Исмайлов, который является братом криминального авторитета по прозвищу "Эльчин Питерский".
Как сообщает южное бюро Report, имя "Эльчина Питерского" упоминается в убийстве нескольких известых криминальных авторитетов.
Отметим, что Ф.Исмайлов является вторым убитым в этом году братом криминального авторитета. До этого 22 июня на рынке "София" был убит занимавшийся предпринимательством в России его брат Маариф Исмайлов.
***18:44
Масаллы. 21 декабря. REPORT.AZ/ В Масаллинском районе произошел вооруженный инцидент.
Как сообщает южное бюро Report, инцидент зарегистрирован на территории села Тюркоба на дороге Лянкяран-Масаллы.
Неизвестные обстреляли автомобиль марки Volkswagen Passat с государственным регистрационным номером 90-VH-110.
Отмечается о гибели жителя села Болади по имени Фариз.
Один из стрелявших добровольно сдался, придя в отделение полиции города Лянкяран.
Valeh DadaşovАвтор новости
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