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    В Масаллы произошел вооруженный инцидент, убит брат криминального авторитета - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

    До этого был убит еще один занимавшийся в России предпринимательством брат Эльчина Питерского

    Масаллы. 21 декабря. REPORT.AZ/ В результате произошедшего сегодня вечером в Масаллинском селе Тюркоба вооруженного инцидента в собственном автомобиле был убит Фариз Исмайлов, который является братом криминального авторитета по прозвищу "Эльчин Питерский".

    Как сообщает южное бюро Report, имя "Эльчина Питерского" упоминается в убийстве нескольких известых криминальных авторитетов.

    Отметим, что Ф.Исмайлов является вторым убитым в этом году братом криминального авторитета. До этого 22 июня на рынке "София" был убит занимавшийся предпринимательством в России его брат Маариф Исмайлов.

    ***18:44

    Масаллы. 21 декабря. REPORT.AZ/ В Масаллинском районе произошел вооруженный инцидент.

    Как сообщает южное бюро Report, инцидент зарегистрирован на территории села Тюркоба на дороге Лянкяран-Масаллы.

    Неизвестные обстреляли автомобиль марки Volkswagen Passat с государственным регистрационным номером 90-VH-110.

    Отмечается о гибели жителя села Болади по имени Фариз.

    Один из стрелявших добровольно сдался, придя в отделение полиции города Лянкяран. 

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