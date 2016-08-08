В Масаллы поезд сбил мотоцикл, водитель погиб

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ В Масаллинском районе поезд сбил мотоцикл.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство внутренних дел Азербайджана.

Согласно информации, 7 августа примерно в 06:00 в селе Астанлы Масаллинского района на неохраняемом переходе пассажирский поезд Баку-Астара сбил мотоцикл, управляемый жителем района Саттаром Нехматовым.

В результате С.Нехматов погиб на месте, его пассажир госпитализирован в больницу.

По факту ведется расследование.