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В Масаллы один человек погиб, трое ранены в результате столкновения грузовика и легковушки

В Масаллы один человек погиб, трое ранены в результате столкновения грузовика и легковушки В Масаллы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, трое получили ранения.
Происшествия
28 июня 2025 г. 13:41
В Масаллы один человек погиб, трое ранены в результате столкновения грузовика и легковушки

В Масаллы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, трое получили ранения.

Как сообщает южное бюро Report, ДТП произошло на проходящем через район участке автодороги Алят-Астара.

Управляемый жителем поселка Аркиван Масаллинского района Велиевым Шадуллой Талех оглу (1990 г.р.) легковой автомобиль марки KİA Optima столкнулся с грузовиком марки "Камаз".

Пострадавшие в ДТП водитель и пассажиры легкового автомобиля - жители поселка Аркиван Гусейнова Севда Абас гызы (1966 г.р.), Гусейнов Аслан Аллахверди оглу (1976 г.р.) и Велиева Шахла Абас гызы (1975 г.р.) были госпитализированы в Масаллинскую центральную районную больницу.

Несмотря на усилия врачей, спасти Ш.Велиеву не удалось.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Masallıda avtoqəzada bir nəfər ölüb, üç nəfər xəsarət alıb

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