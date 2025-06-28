В Масаллы один человек погиб, трое ранены в результате столкновения грузовика и легковушки

В Масаллы один человек погиб, трое ранены в результате столкновения грузовика и легковушки

В Масаллы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, трое получили ранения.

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В Масаллы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, трое получили ранения. Как сообщает южное бюро Report, ДТП произошло на проходящем через район участке автодороги Алят-Астара. Управляемый жителем поселка Аркиван Масаллинского района Велиевым Шадуллой Талех оглу (1990 г.р.) легковой автомобиль марки KİA Optima столкнулся с грузовиком марки "Камаз". Пострадавшие в ДТП водитель и пассажиры легкового автомобиля - жители поселка Аркиван Гусейнова Севда Абас гызы (1966 г.р.), Гусейнов Аслан Аллахверди оглу (1976 г.р.) и Велиева Шахла Абас гызы (1975 г.р.) были госпитализированы в Масаллинскую центральную районную больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти Ш.Велиеву не удалось. По факту ведется расследование. Подпишитесь на наш Telegram канал