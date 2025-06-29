Установлен мотив преступления, совершенного в Масаллы

29 июня около 04:00 в районе села Хошчобанлы Масаллинского района поступила информация в полицию о совершении убийства на фоне семейного конфликта.

Стало известно о мотиве преступления, произошедшего в районе села Хошчобанлы.

Как сообщает Report, инцидент произошел на почве ревности.

Согласно полученной информации, Камран Зербалиев 1996 года рождения ранил из охотничьего ружья свою тещу Айбениз Мамедову, супругу Арзу Зарбалиеву, сестру супруги Айсун и родственника Фармана Гараева.

Айбениз Мамедова скончалась на месте, остальные пострадавшие были доставлены в больницу с ранениями.

В настоящее время полицией продолжаются необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия для всестороннего и объективного выяснения обстоятельств происшествия.

05:10

29 июня около 04:00 в районе села Хошчобанлы Масаллинского района поступила информация в полицию о совершении убийства на фоне семейного конфликта.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел, Камран Зербалиев 1996 года рождения нанес увечья своей тещи Айбениз Мамедовой, жене Арзу Зербалиевой, сестре жены Айсун и своему родственнику Фарману Гараеву охотничьим ружьем.

А. Мамедова скончалась на месте происшествия, остальные пострадавшие были госпитализированы с травмами.

К. Зербалиев был задержан сотрудниками полиции. У него было изъято охотничье ружье марки "Lion", использовавшееся для совершения преступления.

В настоящее время ведется расследование.

Пресс-служба Министерства внутренних дел добавила, что К. Зербалиев ранее служил в органах полиции Масаллинского района на должности полицейского, но был уволен с должности по собственному желанию некоторое время назад.