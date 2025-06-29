О нас

Установлен мотив преступления, совершенного в Масаллы

Установлен мотив преступления, совершенного в Масаллы 29 июня около 04:00 в районе села Хошчобанлы Масаллинского района поступила информация в полицию о совершении убийства на фоне семейного конфликта.
Происшествия
29 июня 2025 г. 05:40
Установлен мотив преступления, совершенного в Масаллы

Стало известно о мотиве преступления, произошедшего в районе села Хошчобанлы.

Как сообщает Report, инцидент произошел на почве ревности.

Согласно полученной информации, Камран Зербалиев 1996 года рождения ранил из охотничьего ружья свою тещу Айбениз Мамедову, супругу Арзу Зарбалиеву, сестру супруги Айсун и родственника Фармана Гараева.

Айбениз Мамедова скончалась на месте, остальные пострадавшие были доставлены в больницу с ранениями.

В настоящее время полицией продолжаются необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия для всестороннего и объективного выяснения обстоятельств происшествия.

05:10

29 июня около 04:00 в районе села Хошчобанлы Масаллинского района поступила информация в полицию о совершении убийства на фоне семейного конфликта.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел, Камран Зербалиев 1996 года рождения нанес увечья своей тещи Айбениз Мамедовой, жене Арзу Зербалиевой, сестре жены Айсун и своему родственнику Фарману Гараеву охотничьим ружьем.

А. Мамедова скончалась на месте происшествия, остальные пострадавшие были госпитализированы с травмами.

К. Зербалиев был задержан сотрудниками полиции. У него было изъято охотничье ружье марки "Lion", использовавшееся для совершения преступления.

В настоящее время ведется расследование.

Пресс-служба Министерства внутренних дел добавила, что К. Зербалиев ранее служил в органах полиции Масаллинского района на должности полицейского, но был уволен с должности по собственному желанию некоторое время назад.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Masallıda baş verən cinayət işinin motivi məlum olub - YENİLƏNİB

Другие новости из категории

Пожар, возникший на неразминированной территории Лачина, потушен
ФотоПожар, возникший на неразминированной территории Лачина, потушен
29 июня 2025 г. 01:50
Азербайджанский депутат осудил жестокое обращение с азербайджанцами в Екатеринбурге
Азербайджанский депутат осудил жестокое обращение с азербайджанцами в Екатеринбурге
28 июня 2025 г. 23:00
В Баку найдено тело упавшего в канализацию мужчины
В Баку найдено тело упавшего в канализацию мужчины
28 июня 2025 г. 18:11
Рамиль Сафаров: Сотрудники ФСБ России повалили меня на пол и пинали ногами
ВидеоРамиль Сафаров: Сотрудники ФСБ России повалили меня на пол и пинали ногами
28 июня 2025 г. 16:45
Задержанный в Екатеринбурге Вугар Сафаров: Отца пытали электрическим током, зная о стенте в сердце
Задержанный в Екатеринбурге Вугар Сафаров: Отца пытали электрическим током, зная о стенте в сердце
28 июня 2025 г. 16:21
Тела убитых в Екатеринбурге отправят в Азербайджан в понедельник
Тела убитых в Екатеринбурге отправят в Азербайджан в понедельник
28 июня 2025 г. 15:39
Задержанный в Екатеринбурге азербайджанец: Информацию о сроках передачи тел убитых нам не предоставляют
Задержанный в Екатеринбурге азербайджанец: Информацию о сроках передачи тел убитых нам не предоставляют
28 июня 2025 г. 15:26
В Масаллы один человек погиб, трое ранены в результате столкновения грузовика и легковушки
В Масаллы один человек погиб, трое ранены в результате столкновения грузовика и легковушки
28 июня 2025 г. 13:41
Сейфаддин Гусейнли: Наши родственники в России находятся под давлением
Сейфаддин Гусейнли: Наши родственники в России находятся под давлением
28 июня 2025 г. 13:09
В Тертере сгорел амбар, уничтожено 2 500 тюков сена, погибли 3 коровы
В Тертере сгорел амбар, уничтожено 2 500 тюков сена, погибли 3 коровы
28 июня 2025 г. 10:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi