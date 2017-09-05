В Масаллы микроавтобус столкнулся с бетонной оградой, есть пострадавшие

Масаллы. 5 сентября. REPORT.AZ/ Стали известны имена пострадавших в результате аварии микроавтобуса в Масаллинском районе.

Как передает южное бюро Report, пострадавшие – Магеррамова Хумар Хабиб гызы 1972 г.р., Гусейнова Назиля Фархад гызы 1963 г.р. и Довлатова Зарифа Фархад гызы 1965 г.р. Все трое - жительницы села Амбу Масаллинского района.

Во время аварии пострадал еще один человек. Он был доставлен в Лерикскую районную центральную больницу.

Напомним, что ранее сообщалось об аварии, произошедшей на территории Масаллинского района в результате столкновения ехавшего из Сумгайыта в Лянкяран микроавтобусе марки "ГАЗель" с бетонной оградой.

По данным южного бюро Report, инцидент произошел сегодня утром. Во время аварии пострадали четверо, они были доставлены в Лянкяранскую районную центральную больницу. Пострадавшие – жители Лерикского района. Они возвращались со свадебного торжества в Сумгайыте. Причиной аварии стала невнимательность водителя.

По данному факту проводится расследование.