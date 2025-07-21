В Масаллы из незаконного оборота изъяли почти 40 кг наркотиков

В Масаллы из незаконного оборота изъяли почти 40 кг наркотиков

Полиция Масаллинского района провела очередную операцию по борьбе с наркотрафиком, в результате из незаконного оборота удалось изъять почти 40 кг марихуаны.

Об этом сообщили Report в МВД.

В рамках операции был задержан Рустам Абдуллаев (1987 г.р.) с 39 кг марихуаны, обогащенной психотропными веществами.

Задержанный заявил, что получил наркотические средства через гражданина Ирана, личность которого устанавливается следствием. Наркотики он намеревался сбыть их по различным адресам на территории страны.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении Абдуллаева избрана мера пресечения в виде ареста.