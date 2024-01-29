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В Масаллы чиновник обвиняется в хищении 104 тыс. манатов

В Масаллы чиновник обвиняется в хищении 104 тыс. манатов Прокуратуре Масаллинского района возбудила уголовное дело против главы производственного объединения ЖКХ района Магеррама Алиева по обвинению в хищении бюджетных средств.
Происшествия
29 января 2024 г. 12:42
В Масаллы чиновник обвиняется в хищении 104 тыс. манатов

Прокуратура Масаллинского района возбудила уголовное дело против главы производственного объединения ЖКХ района Магеррама Алиева по обвинению в хищении бюджетных средств.

Об этом Report сообщили в районной прокуратуре.

Сообщается, что прокуратура завершила расследование в отношении Магеррама Алиева на основании поступивших жалоб.

"В ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности ЖКХ за 2021-2023 годы возникли обоснованные подозрения в присвоении и растрате 104 тыс. манатов бюджетных средств должностным лицом или лицами данного учреждения", - говорится в сообщении.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 179.3.2 (присвоение и растрата в крупном размере) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.

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Версия на азербайджанском языке Masallı Mənzil Kommunal Təsərrüfat İstehsalat Birliyinin rəisi 104 min manat mənimsəməkdə təqsirli bilinir

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