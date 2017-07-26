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    В Масаллы 25-летнюю женщину избил сосед

    По факту ведется расследование

    Масаллы. 26 июля. REPORT.AZ/ В Масаллы 25-летнюю женщину избил сосед.

    Как сообщает южное бюро Report, случай произошел в селе Семидхан.

    Жительница села Кенуль Тейяр гызы Агаева была избита соседом и получила ранение в голову недалеко от своего дома. Доставленной в Масаллинскую центральную районную больницу К. Агаевой был поставлен диагноз перелом костей носа, она была отпущена на амбулаторное лечение.

    Сестра пострадавшей говорит, что они обращались по телефону 102 МВД и в дежурную часть полиции, однако пока ударивший ее сестру по голове тупым предметом не задержан, наоборот, придя к ним домой, он их оскорбил.

    По факту ведется расследование.

    Отметим, что К. Агаева была замужем, имеет одного ребенка.

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