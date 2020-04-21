В Масаллы оштрафованы семеро игравших в футбол нарушителей карантина

Продолжаются меры в отношении лиц, нарушающих требования введенного в Азербайджане особого карантинного режима.

Об этом Report сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД.

В ходе мероприятия в данном направлении, проведенного в Масаллы, были установлены и оштрафованы в административном порядке несколько нарушителей правил карантина.

Сообщается, что 7 жителей Масаллинского района, нарушивших правила антиэпидемиологического режима, играли в футбол на территории села Ходжавар района Бина.

Эти лица были доставлены в Масаллинское районное отделение полиции, в отношении каждого составлен протокол в административном порядке и применен штраф в размере 100 манатов.