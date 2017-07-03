Лянкяран. 3 июля. REPORT.AZ/ В Лянкяране женщина пыталась совершить суицид.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел на берегу Каспийского моря в Лянкяране.

Жительница села Шаглакюче Нуруллаева Назакят Абасали гызы 1972 г.р. пыталась совершить суицид, бросившись в море.

С помощью окружающих женщину удалось спасти.

После оказания первой медицинской помощи, ее доставили в Лянкяранскую центральную районную больницу.

Причины попытки суицида расследуются.