Лянкяран. 3 июля. REPORT.AZ/ В Лянкяране женщина пыталась совершить суицид.
Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел на берегу Каспийского моря в Лянкяране.
Жительница села Шаглакюче Нуруллаева Назакят Абасали гызы 1972 г.р. пыталась совершить суицид, бросившись в море.
С помощью окружающих женщину удалось спасти.
После оказания первой медицинской помощи, ее доставили в Лянкяранскую центральную районную больницу.
Причины попытки суицида расследуются.
Valeh DadaşovАвтор новости
Поделиться в Facebook