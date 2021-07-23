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В Лянкяране жених погиб в ДТП накануне свадьбы

В Лянкяране жених погиб в ДТП накануне свадьбы В Лянкяранском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Происшествия
23 июля 2021 г. 03:57
В Лянкяране жених погиб в ДТП накануне свадьбы

В Лянкяранском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает южное бюро Report, инцидент зафиксирован на автомобильной дороги Лянкяран-Лерик, проходящей через село Гурумба.

Так, автомобиль "Mercedes" с государственным номером 90-MP-585, которым управлял житель Баку Агиль Фахраддин оглы Алиев, 1988 года рождения, врезался в препятствие на обочине дороги и перевернулся.

Водитель транспортного средства скончался на месте.

Отметим, что через три дня у погибшего должна была состояться свадьба.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLənkəranda nişanlı oğlan yol qəzasında öldü

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