В Лянкяране жених погиб в ДТП накануне свадьбы

В Лянкяранском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

В Лянкяранском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает южное бюро Report, инцидент зафиксирован на автомобильной дороги Лянкяран-Лерик, проходящей через село Гурумба.

Так, автомобиль "Mercedes" с государственным номером 90-MP-585, которым управлял житель Баку Агиль Фахраддин оглы Алиев, 1988 года рождения, врезался в препятствие на обочине дороги и перевернулся.

Водитель транспортного средства скончался на месте.

Отметим, что через три дня у погибшего должна была состояться свадьба.

По факту ведется расследование.