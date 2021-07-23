В Лянкяране жених погиб в ДТП накануне свадьбы

В Лянкяранском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает южное бюро Report, инцидент зафиксирован на автомобильной дороги Лянкяран-Лерик, проходящей через село Гурумба.
Так, автомобиль "Mercedes" с государственным номером 90-MP-585, которым управлял житель Баку Агиль Фахраддин оглы Алиев, 1988 года рождения, врезался в препятствие на обочине дороги и перевернулся.
Водитель транспортного средства скончался на месте.
Отметим, что через три дня у погибшего должна была состояться свадьба.
По факту ведется расследование.