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    В Лянкяране замдиректора школы сбил автомобиль - ФОТО

    По факту ведется расследование

    Лянкяран. 16 января. REPORT.AZ/ В Лянкяранском районе произошло ДТП.

    Как сообщает южное бюро Report, авария произошла на улице академика Зарифы Алиевой в Лянкяране.

    Так, Алекпер Гияс оглу Баширов был сбит занимающимся услугами такси автомобилем марки "ВАЗ – 2107" с государственным регистрационным номером 42 BO 477. Водитель доставил сбитого пешехода в Лянкяранскую районную центральную больницу. Пострадавший получил тяжелую черепно-мозговую травму и переломы нижних конечностей.

    По факту ведется расследование.

    Отметим, что А.Баширов является замдиректором Лянкяранской школы №10.

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