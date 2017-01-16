В Лянкяране замдиректора школы сбил автомобиль - ФОТО

Лянкяран. 16 января. REPORT.AZ/ В Лянкяранском районе произошло ДТП.

Как сообщает южное бюро Report, авария произошла на улице академика Зарифы Алиевой в Лянкяране.

Так, Алекпер Гияс оглу Баширов был сбит занимающимся услугами такси автомобилем марки "ВАЗ – 2107" с государственным регистрационным номером 42 BO 477. Водитель доставил сбитого пешехода в Лянкяранскую районную центральную больницу. Пострадавший получил тяжелую черепно-мозговую травму и переломы нижних конечностей.

По факту ведется расследование.

Отметим, что А.Баширов является замдиректором Лянкяранской школы №10.