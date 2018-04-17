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    В Лянкяране загорелся автомобиль - ФОТО

    © Report

    Лянкяран. 17 апреля. REPORT.AZ/ В городе Лянкяран загорелся автомобиль.

    Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел на улице И.Самедзаде.

    Во время сварочных работ в цехе по ремонту автомобилей во дворе местного жителя Агали Орудж оглу Гулузаде 1985 г.р. загорелся автомобиль мужчины "ВАЗ-2106" с государственным регистрационным номером 99 HV 642.

    На место происшествия прибыли пожарные. Хотя огонь быль локализован, транспортное средство уже не пригодно к эксплуатации. 

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