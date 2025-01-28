В Лянкяране задержаны браконьеры, охотившиеся на редких птиц из Красной книги

В Лянкяранском районе задержаны браконьеры, охотившиеся на редких птиц из Красной книги в заповедниках и охраняемых водоемах.

В Лянкяранском районе задержаны браконьеры, охотившиеся на редких птиц из Красной книги в заповедниках и охраняемых водоемах.

Как сообщили Report в МВД, злоумышленники задержаны сотрудниками Управления полиции на водном транспорте.

По информации ведомства, в ходе последнего рейда были задержаны жители Масаллинского района Джамиль Нуруев, Рамиль Нуруев, Мурад Искендеров, Орхан Камилли и Сардар Садыгоглу, занимавшиеся незаконной охотой на птиц.

В качестве вещественных доказательств у них были изъяты 2 незарегистрированные лодки малого размера, тушки 175 птиц различных видов, в том числе занесенных в Красную книгу, 4 охотничьих ружья без разрешительных документов и 134 патрона. Также установлено, что задержанные не получали охотничьи билеты.

Расследование по факту продолжается.