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В Лянкяране задержаны браконьеры, охотившиеся на редких птиц из Красной книги

В Лянкяране задержаны браконьеры, охотившиеся на редких птиц из Красной книги В Лянкяранском районе задержаны браконьеры, охотившиеся на редких птиц из Красной книги в заповедниках и охраняемых водоемах.
Происшествия
28 января 2025 г. 13:40
В Лянкяране задержаны браконьеры, охотившиеся на редких птиц из Красной книги

В Лянкяранском районе задержаны браконьеры, охотившиеся на редких птиц из Красной книги в заповедниках и охраняемых водоемах.

Как сообщили Report в МВД, злоумышленники задержаны сотрудниками Управления полиции на водном транспорте.

По информации ведомства, в ходе последнего рейда были задержаны жители Масаллинского района Джамиль Нуруев, Рамиль Нуруев, Мурад Искендеров, Орхан Камилли и Сардар Садыгоглу, занимавшиеся незаконной охотой на птиц.

В качестве вещественных доказательств у них были изъяты 2 незарегистрированные лодки малого размера, тушки 175 птиц различных видов, в том числе занесенных в Красную книгу, 4 охотничьих ружья без разрешительных документов и 134 патрона. Также установлено, что задержанные не получали охотничьи билеты.

Расследование по факту продолжается.

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