Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ В Лянкяране задержан подозреваемый в совершении ряда краж и ограблений.

Как сообщили южному бюро Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Лянкяранского городского районного отделения полиции, был задержан житель города Фариз Шахвердиев, подозреваемый в совершении краж из квартир в городе Лиман.

Так, в Лянкяранское городское районное отделение полиции поступила информация, что из съемной квартиры Исмаила Бабазаде в городе Лиман были украдены телевизор и спутниковая антенна.

Сотрудники полиции провели по факту соответствующие мероприятия. В результате оперативных мероприятий было установлено, что Ф. Шахвердиев украл из одной квартиры бытовую технику на сумму 1500 манатов. Во время следствия, Ф. Шахвердиев сознался, что 11 декабря ограбил еще одного человека.

Часть краденого изъята у него как вещественное доказательство.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.