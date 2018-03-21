Лянкяран. 21 марта. REPORT.AZ/ В Лянкяране задержан мужчина, ранивший ножом свекра минувшей ночью.

Как передает южное бюро Report, стало известно, что поножовщина в Лянкяране произошла между родственниками.

Проживающий на улице Анара Махмудова Аманов Ширзад Алигусейн оглу 1966 г.р. был доставлен детьми в Лянкяранскую районную центральную больницу. Потерявший много крови Ш.Аманов был прооперирован и размещен в реанимационном отделении.

Изначально сообщалось, что ранение было нанесено неизвестным, одно предварительное следствие установило, что ножевое ранение нанес зять пострадавшего на почве конфликта.

Отметим, что инцидент произошел вчера в два часа ночи в жилом массиве под условным названием «РайПо». Состояние Ш.Аманова остается тяжелым.

Подробности не разглашаются, однако сообщено, что виновник задержан.

Факт расследуется.