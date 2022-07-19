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В Лянкяране за избиение школьницы уволена директриса школы

В Лянкяране за избиение школьницы уволена директриса школы В Лянкяране за избиение школьницы уволена директриса школы.
Происшествия
19 июля 2022 г. 15:37
В Лянкяране за избиение школьницы уволена директриса школы

В Лянкяране за избиение школьницы уволена директриса школы.

Как сообщает южное бюро Report, директриса гуманитарной школы-лицея №4 имени В.Алиева Егане Аскерова освобождена от занимаемой должности.

Сообщается, что ее уволили по факту избиения школьницы.

Напомним, что 14 июля замглавы Исполнительной власти города Лянкяран Расила Арифгызы под предлогом выдачи аттестата посредством своего служебного водителя привезла школьницу Гюнель Алиеву (имя и фамилия условные) к себе домой, после чего с участием директрисы школы Еганы Аскеровой, превысив свои должностные полномочия, отобрала у Г.Алиевой мобильный телефон против ее воли, отправив ее персональные данные на мобильные телефоны близких родственников, чем причинила серьезный вред правам и законным интересам несовершеннолетней.

Кроме того, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, на теле Гюнель Алиевой обнаружены травмы неустановленной степени тяжести.

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Версия на азербайджанском языке Lənkəranda məktəblinin döyülməsinə görə direktor işdən çıxarılıb

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