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    В Лянкяране юноша, отправляющийся на воинскую службу, утонул в море - ФОТО

    Житель Джалилабадского района Абиль Гулиев утонул во время плавания с друзьями в море© "Report"

    Лянкяран. 4 июля. REPORT.AZ/ В Лянкяране юноша, отправляющийся сегодня на воинскую службу, утонул в море.

    Как передает южное бюро Report, инцидент произошел накануне вечером.

    Житель Джалилабадского района Абиль Гулиев 1995 г.р. приехал на  побережье с друзьями и, купаясь, утонул в море.  

    Отметим, что его тело было выброшено волнами на берег. Сообщается, что обрученный А.Гулиев недавно завершил получение образования. Сегодня он должен был отбыть для несения воинской службы.

    Факт расследуется.

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