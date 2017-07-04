В Лянкяране юноша, отправляющийся на воинскую службу, утонул в море - ФОТО

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Лянкяран. 4 июля. REPORT.AZ/ В Лянкяране юноша, отправляющийся сегодня на воинскую службу, утонул в море.

Как передает южное бюро Report, инцидент произошел накануне вечером.

Житель Джалилабадского района Абиль Гулиев 1995 г.р. приехал на побережье с друзьями и, купаясь, утонул в море.

Отметим, что его тело было выброшено волнами на берег. Сообщается, что обрученный А.Гулиев недавно завершил получение образования. Сегодня он должен был отбыть для несения воинской службы.

Факт расследуется.