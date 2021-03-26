О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Лянкяране выявлены 5 нарушивших карантинные правила объектов

В Лянкяране выявлены 5 нарушивших карантинные правила объектов Сотрудники Лянкяранского районного отдела полиции продолжают очередные мероприятия по контролю над соблюдением правил карантинного режима, принятых Оперативным штабом при Кабинете министров.
Происшествия
26 марта 2021 г. 10:38
В Лянкяране выявлены 5 нарушивших карантинные правила объектов

Сотрудники Лянкяранского районного отдела полиции продолжают очередные мероприятия по контролю над соблюдением правил карантинного режима, принятых Оперативным штабом при Кабинете министров.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе очередного мероприятия было установлено, что на территории района в чайном доме в нарушение карантинных правил оказывали услуги кальяна, а в 4 игровых залах Playstation были нарушены требования в связи с ношением медмасок.

В отношении 10 лиц был составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Lənkəranda karantin qaydalarının pozulduğu 5 obyekt aşkarlandı

Новости партнеров

Другие новости из категории

Полиция Лачина обнаружила мины
ФотоПолиция Лачина обнаружила мины
26 марта 2021 г. 11:29
В Азербайджане подсудимый получил полтора года тюрьмы за убийство
В Азербайджане подсудимый получил полтора года тюрьмы за убийство
26 марта 2021 г. 10:54
Оштрафованы устроившие незаконную охоту в Гахе туристы
Оштрафованы устроившие незаконную охоту в Гахе туристы
25 марта 2021 г. 19:08
В Геранбое задержаны лица, проводившие траурную церемонию
В Геранбое задержаны лица, проводившие траурную церемонию
25 марта 2021 г. 10:12
В Мингячевире произошел пожар, есть пострадавшие
В Мингячевире произошел пожар, есть пострадавшие
25 марта 2021 г. 08:58
В Баку автомобиль сбил 20-летнюю девушку
В Баку автомобиль сбил 20-летнюю девушку
25 марта 2021 г. 05:52
В Баку мотоцикл столкнулся с автомобилем, есть пострадавший
В Баку мотоцикл столкнулся с автомобилем, есть пострадавший
25 марта 2021 г. 04:39
В Баку совершен наезд на 60-летнего пешехода
В Баку совершен наезд на 60-летнего пешехода
25 марта 2021 г. 00:19
В Баку автомобиль сбил двух пешеходов
В Баку автомобиль сбил двух пешеходов
24 марта 2021 г. 21:53
В Баку подростка сбил автомобиль
В Баку подростка сбил автомобиль
24 марта 2021 г. 02:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi