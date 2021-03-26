В Лянкяране выявлены 5 нарушивших карантинные правила объектов

Сотрудники Лянкяранского районного отдела полиции продолжают очередные мероприятия по контролю над соблюдением правил карантинного режима, принятых Оперативным штабом при Кабинете министров.
Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе очередного мероприятия было установлено, что на территории района в чайном доме в нарушение карантинных правил оказывали услуги кальяна, а в 4 игровых залах Playstation были нарушены требования в связи с ношением медмасок.
В отношении 10 лиц был составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.