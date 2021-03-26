В Лянкяране выявлены 5 нарушивших карантинные правила объектов

Сотрудники Лянкяранского районного отдела полиции продолжают очередные мероприятия по контролю над соблюдением правил карантинного режима, принятых Оперативным штабом при Кабинете министров.

Сотрудники Лянкяранского районного отдела полиции продолжают очередные мероприятия по контролю над соблюдением правил карантинного режима, принятых Оперативным штабом при Кабинете министров.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе очередного мероприятия было установлено, что на территории района в чайном доме в нарушение карантинных правил оказывали услуги кальяна, а в 4 игровых залах Playstation были нарушены требования в связи с ношением медмасок.

В отношении 10 лиц был составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.