    В Лянкяране вынесен приговор по делу об убийстве 23-летней давности

    Происшествия
    • 30 августа, 2025
    • 12:26
    В Лянкяранском суде по тяжким преступлениям завершилось рассмотрение дела в отношении Кямрана Габибова, обвиняемого в убийстве своего тестя в Санкт-Петербурге в 2002 году.

    Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Хаммеда Нуриева подсудимому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

    Согласно материалам дела, Габибов в 1994 году переехал в Санкт-Петербург, где жил в незарегистрированном браке с гражданкой России Натальей Фасий, от этого союза у них родились дети. В  2002 году у обвиняемого возник конфликт с братом Натальи, Русланом Фасием, который нанес ему телесные повреждения. После этого Габибов пришел в родительский дом своей сожительницы, где поссорился ее отцом Алексеем Фасием. В ходе конфликта подсудимый нанес мужчине ножевое ранение, что привело к гибели последнего.

    После случившегося обвиняемый вернулся в Азербайджан. Находившегося в розыске Габибова задержали 9 декабря 2024 года, после чего он был привлечен к уголовной ответственности по статьям 120.2.2, 120.2.4, 120.2.9 УК АР.

    Азербайджан   суд   приговор   убийство  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Rusiyada 23 il əvvəl qayınatasının qətlində təqsirləndirilən azərbaycanlıya hökm oxunub

