В Лянкяране во время родов умерли близнецы - ФОТО - ДОПОЛНЕНО

© Report

Лянкяран. 9 января. REPORT.AZ/ В Лянкяранском районе во время родов умерли близнецы.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в родильном отделении Лянкяранской центральной районной больницы.

У жительницы села Тюркоба Масаллинского района Аиды Тофиг гызы Мамедовой 1991 г.р. на седьмом месяце беременности возникли проблемы со здоровьем и по этой причине врачи приняли решение о преждевременных родах пациентки. Один из близнецов был мальчик, вторая - девочка. Во время родов близнецы умерли.

Согласно информации, мальчик рожденный женщиной год назад также скончался в больнице.

По факту ведется расследование.