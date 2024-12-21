В Лянкяране в жилом доме произошел пожар

В Лянкяранском районе в двухэтажном жилом доме произошел пожар.

В Лянкяранском районе в двухэтажном жилом доме произошел пожар.

Как сообщает южное бюро Report, пожар произошел на территории поселка Гярматюк данного района.

На место происшествия немедленно были направлены две пожарные машины и личный состав Ленкоранской государственной пожарной части МЧС.

По данным ведомства, в жилом доме общей площадью 360 м2, принадлежащем Сахавяту Рзаеву, сгорели кровля и одна комната на втором этаже.

Возгорание было локализовано, огонь не успел перекинуться на остальную часть здания.

Ведется расследование причин пожара.