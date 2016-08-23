В Лянкяране утонул человек

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ На территории села Сутемурдов Лянкяранского района на берегу Каспийского моря утонул человек.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в вечерние часы. Личность утонувшего установить не удалось. По словам очевидцев, утонувший житель Джалилабадского района.

В связи с произошедшим была проинформирована группа водолазов-спасателей южного регионального центра министерства по чрезвычайным ситуациям.

После их прибытия на место происшествия приступят к поискам утонувшего.