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    В Лянкяране утонул человек

    Хотя личность утонувшего установить не удалось, по словам очевидцев, это житель Джалилабадского района

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ На территории села Сутемурдов Лянкяранского района на берегу Каспийского моря утонул человек.

    Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в вечерние часы. Личность утонувшего установить не удалось. По словам очевидцев, утонувший житель Джалилабадского района.

    В связи с произошедшим была проинформирована группа водолазов-спасателей южного регионального центра министерства по чрезвычайным ситуациям.

    После их прибытия на место происшествия приступят к поискам утонувшего.

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