В Лянкяране тело учительницы обнаружили в колодце

В Лянкяранском районе женщина утонула в результате несчастного случая.

Как передает южное бюро Report, жительница города Лянкяран Мирзаде Аскерова Миргасан гызы упала в колодец и скончалась.

Увидев, что М.Аскеровой нет дома, ее сестра начала поиски. Она обнаружила туфлю женщины возле колодца. После этого тело М.Аскеровой обнаружили в колодце.

Сообщается, что женщина получила травмы и утонула. Ее тело направлено на экспертизу.

Отмечается, что М.Аскерова более 40 лет проработала в Лянкяране учительницей физкультуры.

По факту в Лянкяранской районной прокуратуре ведется расследование.