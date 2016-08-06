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    В Лянкяране скончался мужчина, избитый вместе со своим сыном

    Расследование продолжается© Report

    Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Избитый в Лянкяране мужчина скончался.

    Как сообщает Report со ссылкой на МВД, случай зарегистрирован 5 августа. 

    Согласно информации, в поселке Истису Лянкяранского района житель поселка Рашид Ягубов на почве конфликта избил своего земляка И.Алиева и его сына Джавида. И.Алиев умер после возвращения домой. 

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Лянкяранского городского районного отделения полиции, Р.Ягубов был задержан. 

    Расследование продолжается.

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