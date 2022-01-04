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В Лянкяране пьяный водитель протаранил газопровод, 80 домов остались без газа

В Лянкяране пьяный водитель протаранил газопровод, 80 домов остались без газа В Лянкяране пьяный водитель на автомобиле "ВАЗ-2121" протаранил газопровод, в результате 80 домов остались без газа.
Происшествия
4 января 2022 г. 11:56
В Лянкяране пьяный водитель протаранил газопровод, 80 домов остались без газа

В Лянкяране пьяный водитель на автомобиле "ВАЗ-2121" протаранил газопровод, в результате 80 домов остались без газа.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, управляемый местным жителем Ялчином Гасановым автомобиль съехал с дороги и повредил газовую трубу на территории села Сутамурдов.

В результате временно была прекращена подача природного газа почти в 80 жилых домов. Сотрудникам дорожной полиции удалось задержать скрывшегося с места происшествия водителя, он был доставлен в полицейское управление.

Медицинское освидетельствование показало, что Гасанов управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Собранные в отношении него материалы направлены в Лянкяранский районный суд.

Ранее Я.Гасанов привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLənkəranda sərxoş sürücü qəza törədib, 80 ailə qazsız qalıb

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