В Лянкяране пьяный водитель протаранил газопровод, 80 домов остались без газа

В Лянкяране пьяный водитель на автомобиле "ВАЗ-2121" протаранил газопровод, в результате 80 домов остались без газа.

В Лянкяране пьяный водитель на автомобиле "ВАЗ-2121" протаранил газопровод, в результате 80 домов остались без газа.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, управляемый местным жителем Ялчином Гасановым автомобиль съехал с дороги и повредил газовую трубу на территории села Сутамурдов.

В результате временно была прекращена подача природного газа почти в 80 жилых домов. Сотрудникам дорожной полиции удалось задержать скрывшегося с места происшествия водителя, он был доставлен в полицейское управление.

Медицинское освидетельствование показало, что Гасанов управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Собранные в отношении него материалы направлены в Лянкяранский районный суд.

Ранее Я.Гасанов привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.