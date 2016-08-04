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    В Лянкяране произошло тяжелое ДТП, два человека погибли - ФОТО

    Один из трупов извлечен из автомобиля, продолжаются работы по извлечению второго тела

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ В Лянкяранском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 2 человека. 

    Как сообщает южное бюро Report, авария зарегистрирована на 199-м км магистрали Алят-Астара, на территории Лянкяранского района.

    Согласно информации, столкнулись автомобиль марки "ВАЗ-2107" с государственным номерным знаком 90-RC-124 и грузовой автомобиль марки İveсo traget с государственным номерным знаком H 013-406.

    В результате аварии два человека погибли на месте происшествия. 

    Спасатели министерства по чрезвычайным ситуациям извлекли из автомобиля один из трупов,  продолжаются работы по извлечению второго тела.

    В результате ДТП погибли водитель "ВАЗ-2107", житель города Лянкяран Фамиль Баларагим оглу Ибадов, 1986 года рождения и его пассажир, житель села Бобогиль Лериского района Расиф Ариф оглу Бандиев. 

    Водитель грузового автомобиля - житель Лянкяранского района Сеймур Низами оглу Дадашов 1982 года рождения получил легкие телесные повреждения. 

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