В Лянкяране произошла массовая драка с участием ветеранов войны, есть задержанные

В Лянкяране группа мужчин в состоянии алкогольного опьянения избила двух человек на почве личного конфликта.

Как сообщает Report, ночью 28 октября житель поселка Гиркан Алим Шукюрзаде (1993 г.р.) насильно посадил в автомобиль жителя Лянкярана Джабраила Ширмамедова (1996 г.р.) и отвез его в село Сутемурдов. Там Шукюрзаде вместе с Эльвином Гулузаде (1989 г.р.) и Эльшадом Мамедовым (1990 г.р.) избил Ширмамедова.

Позже Шукюрзаде избил и друга Ширмамедова, который прибыл на место происшествия.

В связи с инцидентом А.Шукюрзаде, Э.Мамедов и Э.Гулузаде были задержаны полицией. На момент задержания они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Отметим, что задержанные являются участниками Второй Карабахской войны.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, расследование продолжается.