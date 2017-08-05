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    В Лянкяране произошла массовая драка с участием около 10 человек, есть раненые ФОТО

    Во время происшествия два человека получили ножевые ранения

    Лянкяран. 5 августа. REPORT.AZ/ В Лянкяране произошла массовая драка, в результате которой два человека получили ножевые ранения.

    Как передает южное бюро Report, инцидент произошел в поселке Лявянги.

    Прибывшие в поселок Лявянги на двух автомобилях восемь жителей города Лиман совершили в поселке автохулиганство, на что водители местных такси сделали им замечание. В результате между сторонами произошла массовая драка с участием 10 человек. Во время драки два водителя такси получили ножевые ранения.

    Сообщается, что виновники инцидента автохулиганы были в состоянии опьянения.

    По факту начато расследование.

    Отметим, что ранее сообщалось о получении двумя людьми ножевых ранений в результате драки в Лянякяране.

    Пострадавшие жители района Пашаев Эмин Гурбан оглу 1977 г.р. и Гафарзаде Эльвин Гюльоглан оглу 1990 г.р. были госпитализированы с ножевыми ранениями.

    Причины происшествия расследуются.

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