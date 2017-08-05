В Лянкяране произошла массовая драка с участием около 10 человек, есть раненые ФОТО

Лянкяран. 5 августа. REPORT.AZ/ В Лянкяране произошла массовая драка, в результате которой два человека получили ножевые ранения.

Как передает южное бюро Report, инцидент произошел в поселке Лявянги.

Прибывшие в поселок Лявянги на двух автомобилях восемь жителей города Лиман совершили в поселке автохулиганство, на что водители местных такси сделали им замечание. В результате между сторонами произошла массовая драка с участием 10 человек. Во время драки два водителя такси получили ножевые ранения.

Сообщается, что виновники инцидента автохулиганы были в состоянии опьянения.

По факту начато расследование.

Отметим, что ранее сообщалось о получении двумя людьми ножевых ранений в результате драки в Лянякяране.

Пострадавшие жители района Пашаев Эмин Гурбан оглу 1977 г.р. и Гафарзаде Эльвин Гюльоглан оглу 1990 г.р. были госпитализированы с ножевыми ранениями.

Причины происшествия расследуются.