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В Лянкяране при ДТП погиб сотрудник полиции

В Лянкяране при ДТП погиб сотрудник полиции 15 июля около 22:00 на участке автодороги Алят-Астара, проходящем через Лянкяранский район, произошло дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
16 июля 2023 г. 00:29
В Лянкяране при ДТП погиб сотрудник полиции

15 июля около 22:00 на участке автодороги Алят-Астара, проходящем через Лянкяранский район, произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Report со ссылкой на региональную группу пресс-службы МВД, автомобиль марки Mitsubishi Pajero, которым управлял Эльман Сулейманов, выехал с дороги и перевернулся.

В результате водитель погиб на месте.

По сообщению южного бюро Report пострадали также 7 человек: Сулейманов Руфат Валех оглы, 2007 г.р., Сулейманова Гюльсум Валех гызы, 2009 г.р., Сулейманов Валех Камал оглы, 1973 г.р., Сулейманова Нурана Сулейман гызы, 1980 г.р., Сулейманова Афет Тявяккюль гызы, 1983 г.р, Сулейманлы Сакина Эльман, 2001 г.р., и ее сестра-близнец Сулейманлы Фатима Эльман гызы. Все они были доставлены в отделение неотложной помощи Лянкяранской районной центральной больницы.

По факту ведется расследование.

Следует отметить, что Э.Сулейманов являлся сотрудником полиции.

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