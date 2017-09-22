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    В Лянкяране поезд насмерть сбил местного жителя - ФОТО

    Из-за инцидента было приостановлено движение поездов из Астары в Баку© Foto: Report.az

    Лянкяран. 22 сентября. REPORT.AZ/ Установлена личность насмерть сбитого в Лянкяране поездом мужчины.

    Как передает южное бюро Report, погибшим является житель Лянкярана Гусейнли Турал Рза оглу 1995 г.р.

    Напомним, что ранее сообщалось о приостановлении движения поездов из Астары в Баку из-за наезда в Лянкяране поезда на пешехода 30-35 лет. Житель села Гойшабан скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу. 

    Через некоторое время движение поездов было восстановлено.

    По информации южного бюро Report, инцидент произошел недалеко от парка отдыха "Сахиль" приблизительно в 2 км от железнодорожного вокзала.

    Прокуратура ведет расследование на месте происшествия. 

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