В Лянкяране перевернулся автомобиль, два человека получили травмы

© Report

Лянкяран. 6 ноября. REPORT.AZ/ В Лянкяранском районе перевернулся автомобиль.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел на участке магистрали Алят-Астара, пролегающем по территории села Гейшабан.

Водитель Mitsubishi-pikap с государственным регистрационным номерным знаком 90-MV-061 потерял управление, и автомобиль, выехав с дороги, перевернулся.

В результате жители Уджарского района 28-летний Сабир Шукюр оглу Солтанов и Агамир Миргашим оглу Мовсумов получили различные телесные повреждения, они были доставлены в Лянкяранскую центральную районную больницу.

Причиной аварии стало управление автомобилем на высокой скорости во время моросящего дождя.