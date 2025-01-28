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В Лянкяране пассажирский автобус опрокинулся на легковой автомобиль, 23 пострадавших

В Лянкяране пассажирский автобус опрокинулся на легковой автомобиль, 23 пострадавших Число пострадавших в тяжелом дорожно-транспортном происшествии в Лянкяране возросло.
Происшествия
28 января 2025 г. 15:34
В Лянкяране пассажирский автобус опрокинулся на легковой автомобиль, 23 пострадавших

Число пострадавших в тяжелом ДТП в Лянкяране достигло 23 человек.

Как сообщает Report, обнародованы имена пострадавших.

Со списком имен можно ознакомиться по ссылке.

15:15

Число пострадавших в тяжелом дорожно-транспортном происшествии в Лянкяране возросло.

Как сообщили в ответ на запрос южного бюро Report в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), в результате ДТП 21 человек был госпитализирован в отделение неотложной помощи Лянкяранской центральной районной больницы.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

14:23

На дороге Лянкяран-Борадигях-Масаллы произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает южное бюро Report, ДТП произошло недалеко от автозаправочной станции в городе Лянкяране.

По предварительным данным, пассажирский автобус опрокинулся на легковой автомобиль. В результате аварии 13 человек получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие госпитализированы в Лянкяранскую центральную районную больницу.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLənkərandakı ağır yol qəzasında xəsarət alanların sayı 23-ə çatıb, araşdırma aparılır - SİYAHI - YENİLƏNİB-3
Версия на английском языке ФотоDozens injured as passenger bus overturns on car in Azerbaijan's Lankaran

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