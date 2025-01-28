В Лянкяране пассажирский автобус опрокинулся на легковой автомобиль, 23 пострадавших

Число пострадавших в тяжелом ДТП в Лянкяране достигло 23 человек.
Как сообщает Report, обнародованы имена пострадавших.
Со списком имен можно ознакомиться по ссылке.
Число пострадавших в тяжелом дорожно-транспортном происшествии в Лянкяране возросло.
Как сообщили в ответ на запрос южного бюро Report в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), в результате ДТП 21 человек был госпитализирован в отделение неотложной помощи Лянкяранской центральной районной больницы.
Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
На дороге Лянкяран-Борадигях-Масаллы произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает южное бюро Report, ДТП произошло недалеко от автозаправочной станции в городе Лянкяране.
По предварительным данным, пассажирский автобус опрокинулся на легковой автомобиль. В результате аварии 13 человек получили травмы различной степени тяжести.
Пострадавшие госпитализированы в Лянкяранскую центральную районную больницу.