Лянкяран. 27 августа. REPORT.AZ/ В Лянкяране отец и сын избили родственниц.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в поселке Хафтони.

Жители села Хиджран Шабанов 1962 г.р. и его сын Шахин Шабанов пришли в дом односельчанки Нигяр Агахан гызы Мурадовой 1951 г.р. и нанесли тяжкие увечья хозяйке дома, проживающей здесь сестре Н.Мурадовой Амине 1957 г.р.

По словам потерпевших, у подоспевшего на помощь отцу Ш.Шабанова был в руках нож. Они грозили убить членов данной семьи.

Кроме того, травмы были нанесены и невестке Х.Шабанова, матери двух детей Айнур Шабановой 1996 г.р. Позже, увидев, что обе сестры сплошь в крови, они покинули дом.

По словам Н.Мурадовой, ее дочь, став невесткой в доме Х.Шабанова, подвергалась оскорблениям, унижениям: "Ей предлагали оставить детей и вернуться в отчий дом, говорили что ее не хотят и женитьба на ней была ошибкой. Сегодня утром у них дома был конфликт. Дочка тихо собралась, забрала детей и вернулась сюда. Они как узнали, напали на нас, сотворили такое с нами".

Пострадавшие Н.Мурадова и А.Мурадова были доставлены в Лянкяранскую районную центральную больницу. А.Мурадовой наряду с травмами различных частей тела, поставлен диагноз черепно-мозговая травма.

Полиция взяла объяснительные у отца и сына, напавших на родственниц и избивших их.

По факту ведется расследование.