В Лянкяране ограничена деятельность цеха по переработке фруктов и овощей

В селе Дигях Лянкяранского района в цехе по переработке фруктов и овощей, принадлежащем физическому лицу Валеху Исе Рагиф оглу, проведена внеплановая проверка.

В селе Дигях Лянкяранского района в цехе по переработке фруктов и овощей, принадлежащем физическому лицу Валеху Исе Рагиф оглу, проведена внеплановая проверка.

Как сообщает Report, информацию распространило Агентство продовольственной безопасности.

В ходе проверки установлено, что санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние предприятия не соответствует нормам, обнаружено нарушение технологической последовательности и отсутствие информации на этикетках консервированных овощей.

В соответствии с законодательством, деятельность предприятия была приостановлена до устранения выявленных нарушений. В отношении предпринимателя был составлен административный протокол.