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В Лянкяране ограничена деятельность цеха по переработке фруктов и овощей

В Лянкяране ограничена деятельность цеха по переработке фруктов и овощей В селе Дигях Лянкяранского района в цехе по переработке фруктов и овощей, принадлежащем физическому лицу Валеху Исе Рагиф оглу, проведена внеплановая проверка.
Происшествия
30 июля 2025 г. 11:18
В Лянкяране ограничена деятельность цеха по переработке фруктов и овощей

В селе Дигях Лянкяранского района в цехе по переработке фруктов и овощей, принадлежащем физическому лицу Валеху Исе Рагиф оглу, проведена внеплановая проверка.

Как сообщает Report, информацию распространило Агентство продовольственной безопасности.

В ходе проверки установлено, что санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние предприятия не соответствует нормам, обнаружено нарушение технологической последовательности и отсутствие информации на этикетках консервированных овощей.

В соответствии с законодательством, деятельность предприятия была приостановлена до устранения выявленных нарушений. В отношении предпринимателя был составлен административный протокол.

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