В Лянкяране неизвестный водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Лянкяран. 17 августа. REPORT.AZ/ В Лянкяране произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 48-летний пешеход.
Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в предгорном селе Сиобили.
Так, житель села Нурхан Мамед оглу Гашимов неподалеку от сельского моста был сбит неизвестным автомобилем. В результате он получил травмы.
Прибывшие на место происшествия врачи станции скорой и неотложной медицинской помощи после предварительного вмешательства доставили пострадавшего в Лянкяранскую центральную районную больницу. На месте происшествия побывали сотрудники дорожной полиции.
В настоящее время проводится расследование в связи с поисками водителя.
Valeh DadaşovАвтор новости
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