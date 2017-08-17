В Лянкяране неизвестный водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Лянкяран. 17 августа. REPORT.AZ/ В Лянкяране произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 48-летний пешеход.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в предгорном селе Сиобили.

Так, житель села Нурхан Мамед оглу Гашимов неподалеку от сельского моста был сбит неизвестным автомобилем. В результате он получил травмы.

Прибывшие на место происшествия врачи станции скорой и неотложной медицинской помощи после предварительного вмешательства доставили пострадавшего в Лянкяранскую центральную районную больницу. На месте происшествия побывали сотрудники дорожной полиции.

В настоящее время проводится расследование в связи с поисками водителя.