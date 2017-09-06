Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ В Лянкяране мужчина нанес ножевое ранение супруге брата.
Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в селе Шову.
Местный житель Нусретов Рашад Мюгабиль оглу нанес ножевые ранения жене находящегося на заработках в России брата 25-летней Мамедовой Бахар Фарман гызы.
Женщина была прооперирована в Лянкяранской центральной районной больнице.
Р.Нусретов задержан и привлечен к следствию.
Отмечается, что инцидент произошел на почве ревности.
По факту ведется расследование.
News DepartmentАвтор новости
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