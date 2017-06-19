В Лянкяране муж убил жену топором - ДОПОЛНЕНО

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Лянкяран. 19 июня. REPORT.AZ/ В Лянкяране произошло убийство.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент зарегистрирован по адресу город Лянкяран, улица Магомеда Асадова, 13.

Жительница села Мастаил Лерикского района Алмагюль Алихан гызы Исмайлова 1964 г.р. на почве семейного конфликта была убита топором своим мужем Ханогланом Алихан оглу Азимовым 1937 г.р. Лицо совершившее преступление задержано.

Тело женщины для обследования передано в Лянкяранский отдел Объединения судмедэкспертизы и патологоанатомии.

Отметим, что А. Исмайлова была четвертой женой Х. Азимова. Так, одна из прежних жен Х. Азимова умерла, а две другие развелись с ним.