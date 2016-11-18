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    В Лянкяране микроавтобус столкнулся с бензовозом - ФОТО

    По факту ДТП начато расследование

    Лянкяран. 18 ноября. REPORT.AZ/ В городе Лянкяран произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. 

    Как сообщает Report, авария зарегистрирована на участке магистрали Алят-Астара, проходящей через Лянкяран.

    Согласно информации, микроавтобус марки Ford столкнулся с бензовозом марки ЗИЛ. В результате водитель Ford получил тяжелые телесные повреждения. Раненый госпитализирован в Лянкяранскую районную центральную больницу. 

    В результате ДТП бензовоз перевернулся, в результате чего топливо разлилось. На месте аварии возникла угроза взрыва. Магистральная дорога была закрыта, водители продолжили путь, используя альтернативные дороги. 

    По факту ДТП начато расследование.

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