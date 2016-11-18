В Лянкяране микроавтобус столкнулся с бензовозом - ФОТО

Лянкяран. 18 ноября. REPORT.AZ/ В городе Лянкяран произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Report, авария зарегистрирована на участке магистрали Алят-Астара, проходящей через Лянкяран.

Согласно информации, микроавтобус марки Ford столкнулся с бензовозом марки ЗИЛ. В результате водитель Ford получил тяжелые телесные повреждения. Раненый госпитализирован в Лянкяранскую районную центральную больницу.

В результате ДТП бензовоз перевернулся, в результате чего топливо разлилось. На месте аварии возникла угроза взрыва. Магистральная дорога была закрыта, водители продолжили путь, используя альтернативные дороги.

По факту ДТП начато расследование.