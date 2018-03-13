В Лянкяране избитая мужем женщина скончалась в больнице

Лянкяран. 13 марта. REPORT.AZ/ В Лянкяране скончалась доставленная в больницу после побоев женщина.
Как сообщает южное бюро Report, вчера жительница села Рво Марифа Вели гызы Гафарова 1967 г.р. в тяжелом состоянии была доставлена в Лянкаранскую центральную районную больницу.
Родственники больной сообщили, что она получила повреждения в результате падения, однако позднее стало известно, что М.Гафарова подверглась избиению со стороны своего мужа.
Близкий родственник М.Гафаровой сообщил Report, что неделю назад женщину жестоко избил муж:
"Марифа неделю была дома в тяжелом состоянии. Вчера внезапно ее состояние ухудшилось и она была доставлена в больницу. До такого состояния ее довел муж".
По факту в районной прокуратуре проводится расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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