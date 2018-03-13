В Лянкяране избитая мужем женщина скончалась в больнице

Лянкяран. 13 марта. REPORT.AZ/ В Лянкяране скончалась доставленная в больницу после побоев женщина.

Как сообщает южное бюро Report, вчера жительница села Рво Марифа Вели гызы Гафарова 1967 г.р. в тяжелом состоянии была доставлена в Лянкаранскую центральную районную больницу.

Родственники больной сообщили, что она получила повреждения в результате падения, однако позднее стало известно, что М.Гафарова подверглась избиению со стороны своего мужа.

Близкий родственник М.Гафаровой сообщил Report, что неделю назад женщину жестоко избил муж:

"Марифа неделю была дома в тяжелом состоянии. Вчера внезапно ее состояние ухудшилось и она была доставлена в больницу. До такого состояния ее довел муж".

По факту в районной прокуратуре проводится расследование.