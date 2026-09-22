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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    В Лянкяране из дома украдено более 75 тыс. манатов

    Происшествия
    • 22 сентября, 2026
    • 15:55
    В Лянкяране из дома украдено более 75 тыс. манатов

    В одном из домов Лянкяранского района были украдены 500 манатов и сейф, в котором находилось 75 тысяч манатов.

    Об этом Report сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

    В результате проведенных мероприятий задержаны подозреваемые в совершении преступления Исмет Бахшиев, Сейхун Гусейнов и Юсиф Нуриев.

    В отношении них решением суда избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.

    МВД Азербайджана Лянкаран
    Lənkəranda evdən 75 min 500 manat oğurlanıb

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