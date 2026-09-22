В Лянкяране из дома украдено более 75 тыс. манатов

В одном из домов Лянкяранского района были украдены 500 манатов и сейф, в котором находилось 75 тысяч манатов.

Об этом Report сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

В результате проведенных мероприятий задержаны подозреваемые в совершении преступления Исмет Бахшиев, Сейхун Гусейнов и Юсиф Нуриев.

В отношении них решением суда избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.