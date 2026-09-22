В Лянкяране из дома украдено более 75 тыс. манатов
Происшествия
- 22 сентября, 2026
- 15:55
В одном из домов Лянкяранского района были украдены 500 манатов и сейф, в котором находилось 75 тысяч манатов.
Об этом Report сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.
В результате проведенных мероприятий задержаны подозреваемые в совершении преступления Исмет Бахшиев, Сейхун Гусейнов и Юсиф Нуриев.
В отношении них решением суда избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.
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