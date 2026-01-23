В Лянкяране 52-летний мужчина погиб, упав с крыши дома

В Лянкяране 52-летний мужчина погиб в результате падения с крыши дома.

Как сообщает Report, житель города Лиман Алиев Чингиз Агамалы оглу (1971 г.р.) упал с крыши дома своего соседа.

Пострадавший был доставлен в больницу, однако спасти его жизнь не удалось.

По факту ведется расследование.