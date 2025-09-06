В Лянкяране 34-летняя женщина получила ножевые ранения
Происшествия
- 06 сентября, 2025
- 22:35
В городе Лянкяране на территории, называемой "Гала", на женщину совершено нападение.
Как сообщает южное бюро Report, жительница села Тенгеруд Астаринского района Бахтиярова Мехрибан Губалы гызы (1991 г.р.) была госпитализирована с ножевыми ранениями в отделение скорой медицинской помощи Лянкяранской районной центральной больницы.
В медицинском учреждении сообщили, что при поступлении на теле женщины были выявлены различные травмы от побоев и проникающая колото-резаная рана брюшной полости. Она была экстренно прооперирована из-за сильного кровотечения.
Пострадавшая заявила, что травмы ей нанес знакомый по имени Рашад (1991 г.р.) (фамилия уточняется - ред.).
Подробности происшествия пока неизвестны.
По факту ведется расследование.
Последние новости
23:43
Во Франции при наезде автомобиля на толпу погиб один, пострадали шесть человекДругие страны
23:27
Азербайджанские борцы завоевали 4 медали в первый день соревнований в КыргызстанеИндивидуальные
23:11
Арагчи: Иран и США продолжают диалог по ядерному досье через посредниковВ регионе
22:59
Роналду забил 942-й гол в карьереФутбол
22:48
МЧС раскрыло детали ДТП в Газахе - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
22:35
В Лянкяране 34-летняя женщина получила ножевые раненияПроисшествия
22:21
Дубль Роналду помог Португалии разгромить АрмениюФутбол
22:13
В Сальяне автомобиль сбил насмерть пешеходаПроисшествия
21:56