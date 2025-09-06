В Лянкяране 34-летняя женщина получила ножевые ранения

Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Происшествия
    • 06 сентября, 2025
    • 22:35
    В городе Лянкяране на территории, называемой "Гала", на женщину совершено нападение.

    Как сообщает южное бюро Report, жительница села Тенгеруд Астаринского района Бахтиярова Мехрибан Губалы гызы (1991 г.р.) была госпитализирована с ножевыми ранениями в отделение скорой медицинской помощи Лянкяранской районной центральной больницы.

    В медицинском учреждении сообщили, что при поступлении на теле женщины были выявлены различные травмы от побоев и проникающая колото-резаная рана брюшной полости. Она была экстренно прооперирована из-за сильного кровотечения.

    Пострадавшая заявила, что травмы ей нанес знакомый по имени Рашад (1991 г.р.) (фамилия уточняется - ред.).

    Подробности происшествия пока неизвестны.

    По факту ведется расследование.

    Lənkəranda 34 yaşlı qadın bıçaqlanıb

