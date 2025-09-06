В Лянкяране 34-летняя женщина получила ножевые ранения

В городе Лянкяране на территории, называемой "Гала", на женщину совершено нападение.

Как сообщает южное бюро Report, жительница села Тенгеруд Астаринского района Бахтиярова Мехрибан Губалы гызы (1991 г.р.) была госпитализирована с ножевыми ранениями в отделение скорой медицинской помощи Лянкяранской районной центральной больницы.

В медицинском учреждении сообщили, что при поступлении на теле женщины были выявлены различные травмы от побоев и проникающая колото-резаная рана брюшной полости. Она была экстренно прооперирована из-за сильного кровотечения.

Пострадавшая заявила, что травмы ей нанес знакомый по имени Рашад (1991 г.р.) (фамилия уточняется - ред.).

Подробности происшествия пока неизвестны.

По факту ведется расследование.