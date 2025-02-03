В Лянкаране вынесен приговор по делу об убийстве азербайджанца в Санкт-Петербурге

Лянкяранский суд по тяжким преступлениям приговорил к 14 годам лишения свободы Ульфата Мамедова, обвиняемого в похищении и убийстве своего соотечественника в Санкт-Петербурге.

Лянкяранский суд по тяжким преступлениям приговорил к 14 годам лишения свободы Ульфата Мамедова, обвиняемого в похищении и убийстве своего соотечественника в Санкт-Петербурге.

Как сообщает Report, дело рассматривалось под председательством судьи Эсмиры Мамедовой.

Ульфата Мамедова признали виновным по статьям 120.2.1 (убийство группой лиц с особой жестокостью и с целью сокрытия другого преступления), 120.2.2, 120.2.4, 120.2.9 (убийство беспомощного лица с особой жестокостью из хулиганских побуждений), 144.2.3 (похищение человека группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений) Уголовного кодекса АР.

Инцидент произошел в январе 2013 года. Согласно материалам дела, Ульфат Мамедов и убитый Гейдар Исмаилов работали вместе в магазине в Санкт-Петербурге, принадлежащем шуринам Ульфата.

Гейдар Исмаилов присвоил около 500 тысяч рублей выручки объекта и отказался вернуть деньги. Ульфат вместе со своими шуринами Джабиром Джафаровым, Захиром Джафаровым и их знакомым, гражданином Таджикистана Тохиром Одиловичем похитили Гейдара Исмаилова и удерживали в заложниках несколько дней, после чего вывезли в лесистую местность и убили.