    В Лянкаране столкнулись автомобили, есть пострадавшие

    Происшествия
    • 28 марта, 2026
    • 18:09
    В Лянкаране столкнулись автомобили, есть пострадавшие

    На участке магистрали Лянкаран–Лерик, проходящем по территории села Шаглакюче Лянкаранского района, столкнулись автомобили.

    Как сообщает южное бюро Report, в результате столкновения автомобилей марок Toyota Prius и Opel пострадали 5 жителей Лянкарани.

    Так, в результате происшествия различные телесные повреждения получили жители села Хархатан - Миршамиль Намиг оглу Гусейнзаде 1997 года рождения, Мирабидин Асеф оглу Мамедзаде 1997 года рождения, жители села Шову - Айдан Элдар кызы Алхаслы 2005 года рождения, Эльгин Джавад оглу Мамедли 2004 года рождения, а также житель села Рво - Фарид Мубариз оглу Аляскерли 2005 года рождения. Пострадавшие были доставлены в Лянкаранскую центральную районную больницу.

    По факту ведется расследование.

    Дорожно-транспортное происшествие Лянкаранский район
    Lənkəranda avtomobillər toqquşub, 5 nəfər xəsarət alıb
    Ты - Король

