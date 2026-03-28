В Лянкаране столкнулись автомобили, есть пострадавшие
Происшествия
- 28 марта, 2026
- 18:09
На участке магистрали Лянкаран–Лерик, проходящем по территории села Шаглакюче Лянкаранского района, столкнулись автомобили.
Как сообщает южное бюро Report, в результате столкновения автомобилей марок Toyota Prius и Opel пострадали 5 жителей Лянкарани.
Так, в результате происшествия различные телесные повреждения получили жители села Хархатан - Миршамиль Намиг оглу Гусейнзаде 1997 года рождения, Мирабидин Асеф оглу Мамедзаде 1997 года рождения, жители села Шову - Айдан Элдар кызы Алхаслы 2005 года рождения, Эльгин Джавад оглу Мамедли 2004 года рождения, а также житель села Рво - Фарид Мубариз оглу Аляскерли 2005 года рождения. Пострадавшие были доставлены в Лянкаранскую центральную районную больницу.
По факту ведется расследование.
