В Лянкаране столкнулись автомобили, есть пострадавшие

На участке магистрали Лянкаран–Лерик, проходящем по территории села Шаглакюче Лянкаранского района, столкнулись автомобили.

Как сообщает южное бюро Report, в результате столкновения автомобилей марок Toyota Prius и Opel пострадали 5 жителей Лянкарани.

Так, в результате происшествия различные телесные повреждения получили жители села Хархатан - Миршамиль Намиг оглу Гусейнзаде 1997 года рождения, Мирабидин Асеф оглу Мамедзаде 1997 года рождения, жители села Шову - Айдан Элдар кызы Алхаслы 2005 года рождения, Эльгин Джавад оглу Мамедли 2004 года рождения, а также житель села Рво - Фарид Мубариз оглу Аляскерли 2005 года рождения. Пострадавшие были доставлены в Лянкаранскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.